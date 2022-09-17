Про це 24 каналу розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. Він також зазначив, що основна критика цієї зброї полягала в тому, що вони не здатні добити на ту відстань, з якої росіяни можуть запускати керовані ракети з К-52 (російський гвинтокрил – 24 канал ред.).

Читайте також Звірства в Бучі не були аномалією, росія так поводиться на всіх окупованих територіях, – ISW

За словами Киричевського, яка різниця в дальності танка, якщо росіяни так і не спромоглись застосувати ці ракети. Окупанти змогли лише використати простіші зразки – на кшталт снарядів із Мі-24.

За деякими даними, наші бійці під час контрнаступу на Харківщині збивали російські гелікоптери із гармати БМП-2, яка геть для цього не призначена,

– каже військовий експерт.

Іван Киричевський переконаний, що в контексті прикриття наших колон гармати Gepard абсолютно виконують свої завдання, адже офіційної інформації про їх бойовий потенціал в Україні небагато, є лише кілька згадок про появу цих німецьких танків.

"А стосовно кпинів через те, що у Gepard старі системи – гаразд, всередині танка системи 1970 років, але росіяни вже вимушені використовувати абсолютно древні засоби із 60-х років", – резюмує він.

Через успішний український контрнаступ росіяни втікають з Півдня: дивіться відео