Участвовать в следственных действиях не буду, – Холодницкий отметился новым заявлением

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отказывается от участия в следственных действиях, пока не будет решен вопрос подследственности. Кроме того, главный антикоррупционный прокурор настаивает на изменении подследственности уголовного производства в отношении него и призывает к объективности расследования.

Такое заявление он сделал сразу после допроса в Генпрокуратуре.

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"Была попытка провести следственные действия в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом трех производства со стороны САП и НАБУ", – отметил глава САП.

По его словам, ему не приходится рассчитывать на объективность следствия, поэтому он будет ждать решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это дело.

"Я готов отстаивать свою позицию с защитой или без защиты. Я готов дать все необходимые показания. Но участвовать в следственных действиях не буду, пока не будет решен вопрос подследственности", – добавил Холодницкий.

Напомним, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой в деле против руководителя САП Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с ходатайством об увольнении Холодницкого.