Брати участь у слідчих діях не буду, – Холодницький відзначився новою заявою

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відмовляється від участі у слідчих діях, допоки не буде вирішено питання підслідності. Крім того, головний антикорупційний прокурор наполягає на зміні підслідності кримінального провадження щодо нього та закликає до об'єктивності розслідування.

Таку заяву він зробив одразу після допиту у Генпрокуратурі.

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"Була спроба провести слідчі дії у вигляді відбору зразків голосу, але я вважаю, що є необ'єктивне ставлення, оскільки керівник департаменту є фактичним фігурантом у трьох провадження з боку САП та НАБУ», – зауважив очільник САП.

За його словами, йому не доводиться розраховувати на об'єктивність слідства, тому він чекатиме рішення про зміну слідчих і прокурорів департаменту, який розслідує це провадження.

"Я є готовим відстоювати свою позицію з захистом або без захисту. Я є готовим дати всі необхідні свідчення. Але брати участі у слідчих діях не буду, допоки не буде вирішено питання підслідності", – додав Холодницький.