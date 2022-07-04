Обучение онлайн или офлайн: к чему готовиться школьникам в Украине

1 сентября 2022 в Украине начнется новый учебный год – миллионы детей пойдут в школу. Об особенностях нового учебного года 2022/2023 в Украине читайте в материале 24 канала.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, поскольку военная агрессия России продолжается и приобрела признаки войны на истощение едва ли не главной задачей для страны является максимально возможное восстановление "нормальной жизни" для граждан. Одна из таких задач – организация учебного процесса для украинских детей.

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Задача эта очень непростая. В результате военных действий и преступлений россиян было уничтожено или повреждено около 20% отечественных учебных заведений.

В настоящее время более 20% украинских территорий находятся в российской оккупации. От вражеских обстрелов не защищен ни один регион Украины, что доказывают обстрелы Львовщины, когда российские снаряды взрывались буквально в нескольких километрах от границы с Польшей (членом ЕС и НАТО).

В результате военных действий более 12 миллионов человек покинули свои дома – некоторые уехали за границу, некоторые – остались в Украине, но в более безопасных местах как внутренне переселены.

1 сентября 2022 года дети этих людей, в частности – 400 000 первоклашек – должны пойти в школу, причем – в прямом смысле слова. Кабмин и Президент на этом настаивают, то есть настоятельно рекомендуют.

Дистанционное обучение

С началом военных действий офлайновая учеба в школах была остановлена, поскольку украинские учебные заведения стали одними из любимых целей россиян. Впрочем, учебный процесс остановлен не был и уроки проходили в режиме онлайн.

Дистанционное обучение в ZOOM стало вынужденным, но единственно возможным шагом. О результатах эксперимента особо не говорят, но желание вернуть детей за парты говорит само за себя.

При каких условиях возможно офлайн-обучение в школах

Главным требованием является вопрос безопасности учебного процесса. Этим будут заниматься в ГСЧС и в военно-гражданских администрациях. Более того – планируется разработать индивидуальный подход к каждой школе, то есть соответствующие решения будут приниматься вручную.

Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, ведь связан с безопасностью наших детей. Ситуация с безопасностью в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат. Так же как и на оккупированных территориях, – Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 24 июня комментирует подход к возобновлению учебного процесса в Украине.

Классы планируются по 30 человек, в прифронтовых районах – не более 20, чтобы детей при воздушной тревоге или другой угрозе можно было эффектно эвакуировать.

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В школах должно быть укрытие или бомбоубежище. Для небольших школ допускается, чтобы укрытие было рядом.

Где в Украине откроются школы в новом учебном году

По состоянию на начало июля 2022 года активные боевые действия сейчас ведутся в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, прифронтовыми являются Днепропетровская, Николаевская, Одесская области. Они подвергаются не только ракетным обстрелам, но и артиллерийским. Также от российской артиллерии и минометов страдают приграничные Сумщина и Черниговщина. В оккупации находятся Крым, почти вся Донецкая и Луганская области, а также часть Херсонской, отдельные территории Харьковской и Запорожской областей.

В следующем учебном году ученики луганских школ смогут продолжить обучение дистанционно или в других учебных заведениях на подконтрольной Украине территории. С 1 сентября все школьники должны сесть за парты. Президент поручил обеспечить учебный процесс в обычном офлайн-формате, чтобы не допустить снижения качества образования. Из Луганщины выехало около 30 тысяч детей, их всех нужно устроить на обучение на новом месте. Задача непростая, но пытаемся решить все проблемные ситуации,

– Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай рассказывает о ситуации с подготовкой к новому учебному году в регионе.

При таких условиях, на этих территориях сейчас возможно онлайн-обучение (но решения будут приниматься адресно), во всех других регионах местные власти должны приложить все усилия для того, чтобы 1 сентября 2022 школы открыли свои двери, а дети смогли до них добраться и были в безопасности.

Изменения в программе

В условиях войны для школьников будет увеличен акцент на моментах безопасности и сделано все, чтобы это не было лишь формальностью, ведь может спасти жизнь. Например, детей будут учить как не стать жертвой российских мин или других подарков "русского мира", которые враг обильно оставил на украинской земле.

Претерпевает изменения и школьная программа – отныне дети не будут нуждаться в изучении нудятины, также известной как "русская литература". Будут изменения в преподавании других предметов, в частности: "Защита Украины", "Основы здоровья", "История Украины", "Всемирная история", "Основы правоведения", "География", "Физическая культура", "Зарубежная литература".

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