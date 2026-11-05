5 тысяч солдат из 12 стран: в Польше пройдут учения по развертыванию войск в Украине

В Польше с 9 по 22 ноября пройдут военные учения KOALICJA 26.2 с участием около 5 тысяч военнослужащих. Союзники впервые проверят готовность многонациональных сил к развертыванию в Украине после войны.

Как сообщило Министерство обороны Польши, в маневрах примут участие около 2,8 тысячи военнослужащих из 11 стран-партнеров, а также около двух тысяч польских солдат.

Что известно о масштабных учениях в Польше?

В учениях примут участие сухопутные, воздушные, морские и космические подразделения Франции, Великобритании, Бельгии, Эстонии, Испании, Нидерландов, Литвы, Германии, Швеции, Турции и Польши.

Совместное руководство операцией будут осуществлять Франция и Великобритания.

Основная часть полевых мероприятий развернется на польских полигонах, тогда как оперативный штаб многонациональных сил разместится во Франции, а Турция примет морской компонент учений.

В ходе учений военные отработают механизмы быстрой переброски войск, всесторонней защиты подразделений, оперативной координации действий и логистического обеспечения.

Программа маневров также включает тренировочные полеты авиации и детальное планирование совместных операций по разминированию акватории Черного моря.

Главной целью учений обозначена проверка практической способности союзников оперативно развертывать силы на суше, в воздухе и на море. Это необходимо для оказания эффективной поддержки безопасности Украины непосредственно после завершения боевых действий.

Решение об организации совместных учений французских и британских подразделений было принято 13 июля во время парижского заседания "Коалиции желающих". На следующий день премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил готовность страны принять учения осенью, подчеркнув, что они должны подготовить союзников к обеспечению реальных гарантий безопасности.