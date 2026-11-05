5 тисяч солдатів із 12 країн: у Польщі проведуть навчання для розгортання в Україні

Як повідомило Міністерство оборони Польщі, до маневрів залучать приблизно 2,8 тисячі військовослужбовців з 11 країн-партнерів, а також близько двох тисяч польських солдатів.

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Що відомо про масштабні навчання у Польщі?

У навчаннях візьмуть участь сухопутні, повітряні, морські та космічні підрозділи Франції, Великої Британії, Бельгії, Естонії, Іспанії, Нідерландів, Литви, Німеччини, Швеції, Туреччини та Польщі.

Спільне керівництво операцією здійснюватимуть Франція та Велика Британія.

Основна частина польових заходів розгорнеться на польських полігонах, тоді як оперативний штаб багатонаціональних сил розміститься у Франції, а Туреччина прийме морський компонент навчань.

Під час тренувань військові відпрацюють механізми швидкого перекидання військ, всебічного захисту підрозділів, оперативної координації дій та логістичного забезпечення.

Програма маневрів також включає тренувальні польоти авіації та детальне планування спільних операцій із розмінування акваторії Чорного моря.

Головною метою навчань визначено перевірку практичної здатності союзників оперативно розгортати сили на суші, у повітрі та на морі. Це необхідно для надання ефективної підтримки безпеки України безпосередньо після завершення бойових дій.

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Рішення про організацію спільних тренувань французьких і британських підрозділів ухвалили 13 липня під час паризького засідання Коаліції охочих. Наступного дня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив готовність країни прийняти навчання восени, наголосивши, що вони мають підготувати союзників до забезпечення реальних гарантій безпеки.