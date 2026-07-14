Про це повідомили в Onet.

Що відомо про навчання військових у Польщі?

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що восени цього року в країні відбудуться перші спільні військові навчання за участю французьких і британських військових.

За його словами, відповідне рішення ухвалили під час зустрічі представників коаліції охочих у Парижі. Туск зазначив, що головною темою переговорів було забезпечення гарантій безпеки для України та всього регіону після можливого завершення війни.

Він наголосив, що на тлі останніх погроз з боку Росії та атак на Україну союзники мають посилювати взаємодію.

Спільне рішення про проведення перших навчань за участю французьких та британських військ у Польщі цієї осені є надзвичайно важливим. Ці навчання підготують всю коаліцію до забезпечення реальних гарантій безпеки,

– заявив Дональд Туск.

Польський прем'єр також повідомив, що Варшава готується забезпечити постійну присутність на своїй території не лише американських, а й інших союзницьких військ.

За його словами, Польща готова надати необхідну логістичну та фінансову підтримку. Крім того, Туск підкреслив, що Польща не лише братиме участь у майбутніх навчаннях, а й стане їхньою "країною-господарем".

Українці "зламали" сценарій навчань НАТО у Швеції

На навчаннях НАТО на шведському острові Готланд українські військові взяли участь у спільних маневрах, де відпрацьовували сценарії відбиття можливого нападу. Під час тренувань 17 українських бійців продемонстрували ефективність у використанні дронів.

Командир шведського полку на Готланді Андреас Густафссон зазначив, що був вражений тим, як українські військові виконують бойові завдання з невеликою кількістю особового складу.

За його словами, досвід українських операторів дронів дає йому "швидкі та корисні уроки", які можна застосовувати на практиці.