Об этом сообщили в Onet.

Что известно о военных учениях в Польше?

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что осенью этого года в стране пройдут первые совместные военные учения с участием французских и британских военных.

По его словам, соответствующее решение было принято во время встречи представителей коалиции желающих в Париже. Туск отметил, что главной темой переговоров было обеспечение гарантий безопасности для Украины и всего региона после возможного завершения войны.

Он подчеркнул, что на фоне последних угроз со стороны России и атак на Украину союзники должны усиливать взаимодействие.

Совместное решение о проведении первых учений с участием французских и британских войск в Польше этой осенью является чрезвычайно важным. Эти учения подготовят всю коалицию к обеспечению реальных гарантий безопасности,

– заявил Дональд Туск.

Польский премьер также сообщил, что Варшава готовится обеспечить постоянное присутствие на своей территории не только американских, но и других союзных войск.

По его словам, Польша готова оказать необходимую логистическую и финансовую поддержку. Кроме того, Туск подчеркнул, что Польша не только примет участие в предстоящих учениях, но и станет их "страной-хозяйкой".

Украинцы "сломали" сценарий учений НАТО в Швеции

На учениях НАТО на шведском острове Готланд украинские военные приняли участие в совместных маневрах, где отрабатывали сценарии отражения возможного нападения. Во время тренировок 17 украинских бойцов продемонстрировали эффективность в использовании дронов.

Командир шведского полка на Готланде Андреас Густафссон отметил, что был впечатлен тем, как украинские военные выполняют боевые задачи с небольшим количеством личного состава.

По его словам, опыт украинских операторов дронов дает ему "быстрые и полезные уроки", которые можно применять на практике.