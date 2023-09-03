Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Олег Подорожный. По его мнению, проведение учений НАТО в Балтийском море является предупреждением для Кремля.
Смотрите также Украина модернизировала танки Leopard: как ВСУ помогает динамичная броня
Какой сигнал посылает НАТО России
Прежде всего, проведение морских учений в Балтийском море связано с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс. Присоединение новой страны кардинально изменяет диспозицию НАТО в Северной Европе.
"Помимо отработки технических моментов, необходимых для слаженных действий союзных войск, НАТО показывает России свою военную мощь. Это ответ европейских стран на угрозы Кремля на границе с Альянсом, которые Россия раскручивала этим летом", – пояснил политтехнолог.
Олег Подорожный об обучении Альянса в Балийском море: смотрите видео
Как НАТО готовится к противостоянию с Россией
- В течение лета 2023 Россия использовала остатки ПВК "Вагнер" для провокаций на границах Польши и Литвы с территории Беларуси. Это заставило страны НАТО закрыть несколько пропускных пунктов между странами и применить армию для патрулирования границы.
- После начала российской агрессии активное перевооружение своей армии приступила к Польше. К примеру, ее правительство уже подписало контракты на получение более 500 танков, 250 САУ, более 200 РСЗО и 70 БМП. В результате ее расходы на оборону превысили 4% ВВП страны, при том, что НАТО считает оптимальной цифрой 2%.
- Беспокоятся об укреплении позиций Европы и Соединенных Штатов, о чем может свидетельствовать перекидывание в Великобританию 50 самых современных американских истребителей F-35. Эти самолеты способны нести тактическое ядерное оружие и малозаметны для радаров.