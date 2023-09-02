Динамическая броня позволяет обезопасить бронетехнику и экипаж. Детальнее о модернизации танков 24 Каналу рассказал Тарас Жовтенко – эксперт по международной безопасности.

Смотрите также Надежный зверь и лучше Bradley: как шведские БМП CV-90 помогут бойцам ВСУ на фронте

Динамическая броня поможет ВСУ

Украинские инженеры начали модернизировать западные образцы бронетехники, в том числе танки Leopard 2А4. В частности, вчера показали видео, где можно увидеть плиты динамической брони, закрепленные на бортах, на боковом профиле, на переднем и боковом профилях башен этих танков.

Германия нам передавала эти танки в комплектации, не предполагавшей использование такого типа брони. То, что мы смогли адаптироваться и нашли техническое решение, позволяющее дополнительно защитить эти танки еще таким образом, это действительно достаточно серьезная помощь Вооруженным силам Украины,

– заметил Тарас Жовтенко.

Эта динамическая броня в контактном бою позволяет еще больше оградить танк, прежде всего от поражения кумулятивными снарядами. В конце концов это дополнительная гарантия защиты экипажа и дополнительная гарантия защиты самой техники.

Тарас Жовтенко об осовремененных немецких танках: смотреть видео

Успех, продиктованный условиями

Собственно, то, что такое вообще удалось сделать, означает, что украинцы намного лучше освоили эту технику, чем на это рассчитывали.

С другой стороны, это еще один пример того, насколько удачно и умело наши военные, в частности военно-технические специалисты, могут использовать ту информацию, которую они получают непосредственно от боевых действий и от того, как работают россияне. То есть, что они применят,

– отметил эксперт по международной безопасности.

Очевидно, что подобная броня появилась не просто так. Это был ответ украинской стороны на те средства поражения, которые россияне используют против украинской бронетехники.

"Это шаг с нашей стороны для того, чтобы выровнять шансы, чтобы нейтрализовать оружие, которое россияне используют против нас на поле боя", – подытожил Жовтенко.

Украина получит новые танки: что известно