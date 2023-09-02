Динамічна броня дозволяє більше убезпечити бронетехніку та екіпаж. Детальніше про модернізацію танків 24 Каналу розповів Тарас Жовтенко – експерт з міжнародної безпеки.

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Динамічна броня допоможе ЗСУ

Українські інженери почали модернізовувати західні зразки бронетехніки, зокрема танки Leopard 2А4. Зокрема, учора показали відео, де можна побачити плити динамічної броні, що закріплені на бортах, на боковому профілі, на передньому і боковому профілях башт цих танків.

Німеччина нам передавала ці танки в комплектації, яка не передбачала використання такого типу броні. Те, що ми змогли адаптуватися і знайшли технічне рішення, яке дозволяє додатково захистити ці танки ще в такий спосіб, це насправді досить серйозна допомога Збройним силам України,

– зауважив Тарас Жовтенко.

Ця динамічна броня в контактному бої дозволяє ще більше захистити танк, насамперед від ураження кумулятивними снарядами. Зрештою, це додаткова гарантія захисту екіпажу та додаткова гарантія захисту самої техніки.

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Успіх, продиктований умовами

Власне те, що, що таке взагалі вдалось зробити, означає, що українці набагато краще освоїли цю техніку, аніж на це розраховували.

З іншого боку, це ще один приклад того, наскільки вдало і вміло наші військові, зокрема військово-технічні спеціалісти, можуть використовувати ту інформацію, яку вони здобувають безпосередньо від самих бойових дій та від того, як працюють росіяни. Тобто, що вони застосують,

– зазначив експерт з міжнародної безпеки.

Очевидно, що така броня з'явилася не просто так. Це була відповідь української сторони на ті засоби ураження, що росіяни використовують проти української бронетехніки.

"Це крок з нашого боку для того, щоб вирівняти шанси, щоб нейтралізувати ту зброю, яку росіяни використовують проти нас на полі бою", – підсумував Жовтенко.

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