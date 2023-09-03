Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Олег Подорожній. На його думку, проведення навчань НАТО у Балтійському морі є попередженням для Кремля.
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Який сигнал надсилає НАТО Росії
Насамперед проведення морських навчань у Балтійському морі пов'язано з вступом Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Приєднання нової країни кардинально змінює диспозицію НАТО в Північній Європі.
"Крім відпрацювання технічних моментів, необхідних для злагоджених дій союзних військ, НАТО показує Росії свою військову міць. Це відповідь європейських країн на загрози Кремля на кордоні з Альянсом, які Росія втілювала цього літа", – пояснив політтехнолог.
Олег Подорожній про навчання Альянсу в Балійському морі: дивіться відео
Як НАТО готується до протистояння з Росією
- Протягом літа 2023 року Росія використовувала залишки ПВК "Вагнер" для провокацій на кордонах Польщі та Литви з території Білорусі. Це змусило країни НАТО закрити кілька пропускних пунктів між країнами та застосувати армію для патрулювання кордону.
- Після початку російської агресії активне переозброєння своєї армії розпочала Польща. Наприклад, її уряд вже підписав контракти на отримання понад 500 танків, 250 САУ, понад 200 РСЗВ та 70 БМП. Внаслідок цього її витрати на оборону перевищили 4% від ВВП країни, при тому, що НАТО вважає оптимальною цифрою 2%.
- Турбуються про зміцнення позицій Європи й Сполучені Штати, про що може свідчити перекидання до Великої Британії 50 найсучасніших винищувачів F-35. Ці літаки здатні нести тактичну ядерну зброю і є малопомітними для радарів.