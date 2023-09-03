Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Олег Подорожній. На його думку, проведення навчань НАТО у Балтійському морі є попередженням для Кремля.

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Який сигнал надсилає НАТО Росії

Насамперед проведення морських навчань у Балтійському морі пов'язано з вступом Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Приєднання нової країни кардинально змінює диспозицію НАТО в Північній Європі.

"Крім відпрацювання технічних моментів, необхідних для злагоджених дій союзних військ, НАТО показує Росії свою військову міць. Це відповідь європейських країн на загрози Кремля на кордоні з Альянсом, які Росія втілювала цього літа", – пояснив політтехнолог.

Зверніть увагу! За словами німецького віцеадмірала, цими навчаннями НАТО "посилає Росії чітке повідомлення про пильність". На його думку, надійне стримування має включати здатність атакувати, й оскільки країни Балтії дуже залежать від морських шляхів забезпечення у випадку, якщо агресор переріже Сувальський коридор між Литвою та Польщею. Навчання НАТО розпочнуться 9 вересня і триватимуть близько двох тижнів. На них планують відпрацювати серед іншого і висадку десанту на узбережжя.

Олег Подорожній про навчання Альянсу в Балійському морі: дивіться відео

Як НАТО готується до протистояння з Росією