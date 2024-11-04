Испытания под названием "Цифровая магистраль", включали показ роботизированного аппарата, способного автономно сканировать поле боя для выявления врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Смотрите также Что угрожает ядерным базам в Европе и как изменения климата влияют на ядерные арсеналы США

Какие новейшие технологии испытывали НАТО

Испанские военные контролировали робота, находясь на расстоянии 2000 миль (более 3000 километров) от места проведения учений, благодаря использованию сети 5G.

НАТО стремится обеспечить технологическое преимущество над потенциальными соперниками, такими как Россия, и повысить эффективность сотрудничества между военными подразделениями разных стран.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что Альянс направляет свои усилия на интеграцию различных систем, таких как наземные роботы и беспилотники, что критически важно в условиях современных угроз.

В учениях принимали участие также представители Эстонии. Премьер-министр страны Кристен Михал подчеркнул, что война в Украине определяет будущие подходы войны. Он отметил, что НАТО должно ставить перед собой амбициозные задачи, поскольку предыдущие меры по укреплению обороны были недостаточными.

Также на учениях была представлена новинка от латвийской компании Origin Robotics – беспилотная система высокоточного оружия Beak. Ее уже прозвали "летающим Javelin". Этот дрон способен возвращаться на базу после выполнения миссии, что делает его экономически выгоднее традиционных ударных аппаратов.

Среди технологий использовались и беспилотные системы для эвакуации раненых и патрулирования береговой линии.

НАТО сталкивается с политическими вызовами: возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США вызывает беспокойство среди европейских союзников из-за его критики поддержки Украины и угрозы вывести США из альянса, если Европа не увеличит оборонные расходы.

Премьер-министр Латвии Эвика Силина отметила, что Европа ожидает результатов выборов в США, ведь неопределенность усиливает нестабильность в условиях войны в Украине.