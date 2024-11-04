Випробування під назвою "Цифрова магістраль", включали показ роботизованого апарату, здатного автономно сканувати поле бою для виявлення ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Які новітні технології випробовували НАТО

Іспанські військові контролювали робота, перебуваючи на відстані 2000 миль (понад 3000 кілометрів) від місця проведення навчань, завдяки використанню мережі 5G.

НАТО прагне забезпечити технологічну перевагу над потенційними суперниками, такими як Росія, та підвищити ефективність співпраці між військовими підрозділами різних країн.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що Альянс спрямовує свої зусилля на інтеграцію різноманітних систем, таких як наземні роботи та безпілотники, що критично важливо в умовах сучасних загроз.

У навчаннях брали участь також представники Естонії. Прем'єр-міністр країни Крістен Міхал підкреслив, що війна в Україні визначає майбутні підходи війни. Він зауважив, що НАТО має ставити перед собою амбітні завдання, оскільки попередні заходи щодо зміцнення оборони були недостатніми.

Також на навчаннях була представлена новинка від латвійської компанії Origin Robotics – безпілотна система високоточної зброї Beak. Її вже прозвали "літаючим Javelin". Цей дрон здатен повертатися на базу після виконання місії, що робить його економічно вигіднішим за традиційні ударні апарати.

Серед технологій використовувалися й безпілотні системи для евакуації поранених і патрулювання берегової лінії.

НАТО стикається з політичними викликами: можливе повернення Дональда Трампа на посаду президента США викликає занепокоєння серед європейських союзників через його критику підтримки України та погрози вивести США з альянсу, якщо Європа не збільшить оборонні витрати.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна зазначила, що Європа очікує результатів виборів у США, адже невизначеність підсилює нестабільність в умовах війни в Україні.