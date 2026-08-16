С одной стороны – около 3500 американских военнослужащих, преимущественно из боевой группы Третьей бронетанковой бригады Первой кавалерийской дивизии.

С другой – силы, оборонявшие позиции, усиленные украинскими военными из 412-го полка Сил беспилотных систем Nemesis. И украинские операторы беспилотников фактически "уничтожили" американскую бронетанковую бригаду. Подробнее об этом читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Конечно, речь идет об учениях

Но то, как это произошло, очень хорошо показывает, насколько изменилась современная война. Американскую бронетехнику просто заметили с неба. Во время наступления американские военные ввели в бой тяжелую бронированную технику. Она поднимала пыль.

И этого оказалось достаточно, чтобы украинские разведывательные дроны ее заметили. Далее за разведчиками работали беспилотники, сбрасывавшие взрывчатку, и FPV-дроны. И происходило это настолько быстро, что американскую технику приходилось возвращать в учения в качестве новых подразделений или условно восстанавливать, чтобы учения могли продолжаться.

При этом американские военные не были беззащитны. По словам представителя армии США, у них были стандартные системы радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам. Но украинские операторы все равно смогли выполнить свою задачу.

И это важно не потому, что теперь можно сказать: украинцы "победили американцев". Смысл этих учений как раз в том, чтобы выявлять проблемы до того, как военные столкнутся с ними в реальном бою.

И украинцы привезли на этот полигон то, чего невозможно получить только из военных руководств. Реальный опыт войны. И это уже не первые такие учения. История в Германии могла бы остаться просто интересным эпизодом, если бы подобное не происходило раньше.

В мае прошлого года украинские операторы беспилотников уже демонстрировали свое превосходство во время учений в Балтийском регионе, где участвовали британские, эстонские и другие силы НАТО, в частности американский контингент.

Этой весной похожая история повторилась на учениях со шведскими военными. То есть украинский опыт уже не впервые становится частью подготовки армий наших союзников.

И американская армия прекрасно понимает, зачем это нужно. Учения Combined Resolve как раз призваны создавать максимально приближенные к реальности боевые условия.

А украинские военные помогают передавать союзникам навыки, полученные не на полигонах, а во время настоящей войны. США сами были пионерами беспилотной войны.

Поэтому здесь есть определенный парадокс. Именно Соединенные Штаты в свое время были одними из пионеров использования дальнобойных беспилотников в войнах. Пентагон тратит миллиарды на новые технологии дронов и средства противодействия им.

Для работы с такими системами создаются специальные подразделения. Но опыт последних лет показывает, что американской армии все равно приходится учиться работать в условиях массового применения малых беспилотников непосредственно на поле боя.

Именно для этого украинские военные и принимают участие в таких учениях

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Элиот Коэн, комментируя этот опыт, прямо сказал: американским военным крайне важно освоить роль дронов в современной войне.

И пока, по его оценке, этого полностью не произошло. Но дело уже не только в самих дронах. Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатовов рассказал подробности операции мультидоменного центра "Фаланга". В беседе с 24 Каналом речь шла о том, как сегодня действуют украинские военные на юге.

По словам Филатова, в ходе одного из этапов операции было уничтожено 340 единиц техники, обеспечивавшей транспортную логистику противника. А украинские силы смогли продвинуться на 37 километров из запланированных 40.

Важно, что речь идет не просто об использовании большого количества беспилотников. Разведка ведется как с помощью воздушных средств, так и в киберпространстве.

Удары наносятся на значительной глубине

Задача – выявлять скопления противника, наносить удары по его логистике и не позволять резервам беспрепятственно добраться непосредственно до фронта. И эта тактика уже дала конкретный результат.

Филатов рассказал, что на расстоянии до 50 километров россияне не могли обеспечить устойчивое передвижение своих войск. Те резервы, которые противник планировал ввести в бой непосредственно на линии боевого столкновения, несли потери еще на подступах.

Опыт, за который Украина платит слишком высокую цену. Именно поэтому история с американской бронетанковой бригадой для меня важна не как повод порадоваться чужой неудаче. Наоборот. Учения существуют именно для того, чтобы терпеть там поражения, исправлять ошибки и стать сильнее уже в реальном бою.

После первой части учений украинцы даже перешли на другую сторону и помогали американским военным эффективнее использовать беспилотные технологии в наступательных действиях.

И вот это лучше всего описывает то, что произошло в Германии: украинцы приехали туда не для того, чтобы доказывать, что наша армия лучше американской. Они просто привезли опыт войны, которую Украина ведет каждый день.

Опыт того, как беспилотники меняют поле боя. Как нужно работать с разведкой. Как наносить удары по логистике. Как уничтожать резервы еще до того, как они доберутся до передовой.

И если союзники могут извлекать эти уроки на учениях, а не в настоящей войне, этим опытом точно стоит делиться. В частности, для того, чтобы на практике показать: Украина стала самостоятельной, сложной, но очень нужной составляющей обороны Запада