На учениях "Си Бриз" заметили итальянского двойника Зеленского

В Украине 28 июня стартовали многонациональные учения "Си Бриз-2021". Во время отработок в Черном море заметили двойника президента Владимира Зеленского.

В сети обнародовали фотографию матроса с итальянского фрегата Virginio Fasan.

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Пользователи нашли определенное сходство между моряком и главой украинского государства.

Но чего на свете не бывает? Ведь в истории были подобные прецеденты,

– шутят в сети.

Во время тренировок участники отрабатывают маневры на суше, в воздухе, в море и под водой.

Участие в событии принимают военнослужащие государств черноморского региона, кроме России.

Военные учения начались 28 июня и продлятся в Черном море до 10 июля.

"Си Бриз" – это многонациональные военные учения, которые с 1997 года проходят на территории нашей страны.