На учениях "Си Бриз" заметили итальянского двойника Зеленского
6 июля 2021 , 14:39Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "ВЕХА (Харьков)"
В Украине 28 июня стартовали многонациональные учения "Си Бриз-2021". Во время отработок в Черном море заметили двойника президента Владимира Зеленского.
В сети обнародовали фотографию матроса с итальянского фрегата Virginio Fasan.
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Пользователи нашли определенное сходство между моряком и главой украинского государства.
Но чего на свете не бывает? Ведь в истории были подобные прецеденты,
– шутят в сети.
- Во время тренировок участники отрабатывают маневры на суше, в воздухе, в море и под водой.
- Участие в событии принимают военнослужащие государств черноморского региона, кроме России.
- Военные учения начались 28 июня и продлятся в Черном море до 10 июля.