В Ужгороде пятиклассник принес в школу подозрительный предмет: всех эвакуировали

В Ужгороде ученик местной школы принес с собой в учебное заведение подозрительный предмет. Всех школьников и работников эвакуировали из здания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.

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В Ужгороде школьников эвакуировали из-за обнаружения подозрительного предмета

Во вторник, 1 апреля, в 14:46 в полицию Ужгорода поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета у одного из учеников местной школы.

Указывается, что инспектор Службы образовательной безопасности, принимая все меры безопасности, немедленно эвакуировала из учебного заведения всех школьников и работников.

Выяснилось, что подозрительный предмет в школу принес в рюкзаке один из учеников пятого класса. На месте происшествия работали взрывотехники полиции, которые установили, что это – масогабаритный макет минометной мины калибра 82 миллиметра,

– говорится в сообщении полиции.

Известно, что следователи изъяли предмет. Угрозы жизни и здоровью детей нет. Сейчас с семьей школьника работают ювенальные полицейские.

Важно! Полиция обращается к гражданам и еще раз напоминает не пренебрегать правилами личной безопасности, не хранить дома подозрительных предметов и следить за поведением своих детей. В случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов, необходимо сразу же сообщать об этом в полицию.

Напомним, что во Львове на Сыхове 31 марта правоохранители задержали молодых людей. По предварительным данным, их обнаружили вместе со взрывчаткой.