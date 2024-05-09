Ученики КМДШ стали частью всемирной инициативы "Самый большой урок в мире"

Сеть школ КМДШ приняла участие в глобальном проекте World's Largest Lesson, созданном под патронатом Project Everyone и UNICEF. Цель инициативы – вдохновить молодежь изменить мир и повысить осведомленность детей о целях устойчивого развития.

Ключевой темой урока в этом году была цель устойчивого развития от ООН № 4 – качественное образование, а именно обеспечение всеобъемлющего и справедливого образования и поощрение обучения на протяжении всей жизни, информирует 24 Канал.

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"Тема "Самого большого урока в мире" на этот раз особенно нам откликнулась. Качественное образование – это основа успешного будущего ребенка. Детство нельзя ставить на паузу. И наша команда внедряет различные механизмы, чтобы как можно большее количество украинских детей имело доступ к современным образовательным технологиям. Это и создание дополнительных продуктов, например, синхронного и асинхронного онлайна, и грантовые программы, которые позволяют покрыть до 100% стоимости офлайн-обучения в сети КМДШ", – отметила СЕО сети КМДШ Всесвіт Лина Жигинас.



Главная тема "Самого большого урока в мире" – качественное образование / Фото КМДШ

В течение апреля ученики 5 – 10 классов посещали урок, на котором приглашенные спикеры поднимали вопросы влияния качественного образования на развитие страны и приобщения к глобальным изменениям даже в школьном возрасте. Ученики также могли высказать собственное мнение и подискутировать об эффективном обучении, эмоциональной зрелости в личной и профессиональной жизни, успешном лидерстве. Урок проходил на украинском и английском языках.

"Самый большой урок в мире" проводится в Украине уже в пятый раз. По данным UNICEF, в прошлом году удалось провести более 760 "самых больших уроков" для 19 728 детей со всего мира.