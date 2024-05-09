Ключовою темою уроку цьогоріч була ціль сталого розвитку від ООН № 4 – якісна освіта, а саме забезпечення всеохопної та справедливої освіти та заохочення навчання впродовж усього життя, інформує 24 Канал.

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"Тема "Найбільшого уроку в світі" цього разу особливо нам відгукнулась. Якісна освіта – це основа успішного майбутнього дитини. Дитинство не можна ставити на паузу. І наша команда впроваджує різні механізми, аби якомога більша кількість українських дітей мала доступ до сучасних освітніх технологій. Це і створення додаткових продуктів на кшталт синхронного та асинхронного онлайну, і грантові програми, які дають змогу покрити до 100% вартості офлайн-навчання в мережі КМДШ", – зазначила СЕО мережі КМДШ Всесвіт Ліна Жигінас.



Головна тема "Найбільшого уроку у світі" – якісна освіта / Фото КМДШ

Впродовж квітня учні 5 – 10 класів відвідували урок, на якому запрошені спікери порушували питання впливу якісної освіти на розвиток країни й долучення до глобальних змін навіть у шкільному віці. Учні також могли висловити власну думку та подискутувати про ефективне навчання, емоційну зрілість в особистому та професійному житті, успішне лідерство. Урок проходив українською та англійською мовами.

"Найбільший урок у світі" проводиться в Україні вже вп'яте. За даними UNICEF, торік вдалося провести понад 760 "найбільших уроків" для 19 728 дітей з усього світу.