Ученые научились прогнозировать, как будут выглядеть города в будущем
Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению ученые создали алгоритм, который предусматривает облик городов в будущем.
Такой шаг удалось реализовать ученым из Университета Ла-Корунья в Испании, сообщает Platforma.
Для своей работы ученые вдохновились природными биологическими системами. Они предположили, что эволюционный процесс можно адаптировать к городской среде.
Также алгоритм умеет оценивать количество высотных зданий и определять место, в котором они вероятно будут построены.
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Тест провели на районе Минато, что в Токио. Он один из самых интенсивно растущих районов мира.
Архитектор и руководитель исследовательской группы Университета Ла-Корунья Иван Пазос рассказал, что алгоритм показал точность в 80%.
Соответственно, ученые научились успешно находить закономерности роста города, которые неочевидны в больших системах, и прогнозировать возможные сценарии его эволюции.