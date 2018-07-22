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Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

Ученые научились прогнозировать, как будут выглядеть города в будущем

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Ученые научились прогнозировать развитие городов
Ученые научились прогнозировать развитие городов / agenciasinc.es

Благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению ученые создали алгоритм, который предусматривает облик городов в будущем.

Такой шаг удалось реализовать ученым из Университета Ла-Корунья в Испании, сообщает Platforma.

Для своей работы ученые вдохновились природными биологическими системами. Они предположили, что эволюционный процесс можно адаптировать к городской среде.

Также алгоритм умеет оценивать количество высотных зданий и определять место, в котором они вероятно будут построены.

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Тест провели на районе Минато, что в Токио. Он один из самых интенсивно растущих районов мира.

Архитектор и руководитель исследовательской группы Университета Ла-Корунья Иван Пазос рассказал, что алгоритм показал точность в 80%.

Соответственно, ученые научились успешно находить закономерности роста города, которые неочевидны в больших системах, и прогнозировать возможные сценарии его эволюции.

Теги: Техно Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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