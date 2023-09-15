Под Ровным учитель физкультуры повалил ученика и избивал его ногами: полиция открыла производство

Учитель физического воспитания в Ровенской области побил ученика на глазах его одноклассников. В полиции отметили, что уже открыли уголовное производство по поводу действий, совершенных педагогом.

Сетью разлетелся ролик, на котором можно увидеть, что физическое наказание от учителя физкультуры явно пересекло все пределы допустимого. Он повалил одного из учеников на пол у доски и стал его бить ногами.

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Что известно об инциденте

Как мы отметили, в сети активно обсуждали видео, выложенное, вероятно, самими школьниками. На нем можно увидеть разъяренного учителя физкультуры, который ногами избивал школьника у доски и дергал его.

…Вставай, иди сюда! Я тебя помилую сейчас!

– кричал разъяренный учитель.

Как отмечают в полиции Ровенской области, 15 сентября около 11:00 сотрудники проводили мониторинг социальных сетей. Во время него полицейские обнаружили ролик, снятый в одной из школ в селе Хотин, что в бывшем Березновском районе. На нем учитель избивает ученика.

На место происшествия сразу же отправились сотрудники ювенальной превенции Ровенского районного управления полиции и следственно-оперативная группа.

В полиции подробнее рассказали о случившемся. Правоохранителям удалось установить, что инцидент произошел накануне около 13:00 во время перерыва. Тогда 35-летний учитель физического воспитания в школе подошел к 14-летнему школьнику, который учится в 9 классе, и на глазах всего класса избил его. Как говорят в полиции, он нанес ему два удара ногой в туловище.

Сведения о нанесение преднамеренного легкого телесного повреждения уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно действия учителя квалифицировали по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются

Что говорят в школе

С журналистами "Ровно Медиа" пообщалась заместитель директора филиала Валентина Дударь. По ее словам, инцидент произошел 14 сентября во время перерыва между уроками.

Руководство заведения отмечает, что не получало никакого обращения ни от родителей, ни от учеников. Между тем, от проведения занятий этого учителя отстранили и заменили его другим. Кроме того, идет служебное расследование.

Сейчас мы общаемся со свидетелями, родителями и преподавателем по этому случаю,

– добавила Дударь.

Обратим внимание на то, что в сети некоторые пользователи встали на защиту учителя, хоть и осудили его действия. Говорят, что знают его давно и только с лучшей стороны. И что для того, чтобы он так сорвался, нужно было изрядно ему досадить.