Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на полицию Житомирской области.
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Учитель применил физическую силу против детей
В одном из лицеев Малина 20 февраля учитель избил двух учеников 8 класса. Он умышленно нанес детям легкие телесные повреждения. Правоохранители не рассказывают о причинах нападения учителя на подростков, пока выясняют все обстоятельства происшествия.
О том, что учитель их ударил, лицеисты рассказали родителям. Они передали соответствующие заявления в полицию.
С участниками инцидента работает следственно-оперативная группа и полицейские ювенальной превенции. Детей отправили на судебно-медицинскую экспертизу. После ее проведения определят окончательную квалификацию преступления.
Что об инциденте пишут в социальных сетях
Как сообщил пользователь Facebook Николай Полиновский, двух подростков, предположительно, ударил учитель информатики Малинского лицея № 1. По неподтвержденной информации из соцсетей, мужчина имеет наркотическую зависимость.
Избиение детей в школе: последние новости
- В январе учитель лицея в Варашском районе Ровенской области по меньшей мере пять раз ударил восьмиклассника. Хотя мать ученика не имела к учителю претензий, полицейские все же начали служебное расследование.
- В прошлом году, в мае, подобный инцидент произошел в киевской школе №37. Учитель физкультуры оскорбил ученика-переселенца из 9 класса и угрожал ему. Мужчина называл парня "сепаратистом" и ругался на него. Такие некомпетентные действия учителя вызвали возмущение в сети и среди общественности.