Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на поліцію Житомирщини.

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Вчитель застосував фізичну силу проти дітей

В одному з ліцеїв Малина 20 лютого вчитель побив двох учнів 8 класу. Він умисно завдав дітям легких тілесних ушкоджень. Правоохоронці не розповідають про причини нападу вчителя на підлітків, допоки з'ясовують всі обставини події.

Про те, що вчитель їх вдарив, ліцеїсти розповіли батькам. Вони передали відповідні заяви до поліції.

Із учасниками інциденту працює слідчо-оперативна група та поліцейські ювенальної превенції. Дітей відправили на судово-медичну експертизу. Після її проведення визначать остаточну кваліфікацію злочину.

Що про інцидент пишуть в соціальних мережах

Як повідомив користувач Facebook Микола Поліновський, двох підлітків, імовірно, вдарив учитель інформатики Малинського ліцею № 1. За непідтвердженою інформацією із соцмереж, чоловік має наркотичну залежність.

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