Сбежал в монастырь: учителя, которого подозревают в изнасиловании мальчиков в Харькове, взяли под стражу

Бывшего учителя физкультуры подозревают в том, что он насиловал мальчиков в Харькове. Суд арестовал мужчину.

Подозреваемого будут держать под стражей. Он будет оставаться там без права внести залог до 26 ноября.

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Что известно о деле

Мужчине 55 лет, он женат. Ранее не судим. Более десяти лет подозреваемый работал учителем.

Правоохранители установили, что в 2018 – 2021 годах мужчина совершал сексуальные действия в отношении трех мальчиков в возрасте 11, 12 и 13 лет в разных учебных заведениях Харькова. О содеянном рассказал один из ребят. Он выехал за границу и там сообщил соответствующие органы.

После этого мужчина уволился и переехал жить в мужской монастырь в Тернопольской области. Его подозревают в изнасиловании ребенка, которому не было 14 лет.

Национальная социальная сервисная служба Украины проведет проверки во всех заведениях, где круглосуточно живут дети. Цель – выявления возможных фактов насилия в отношении них или нарушения других прав.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в фейсбуке. Чиновница отметила, что все дети должны учиться и расти в безопасной среде.