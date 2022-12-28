Получил гарантии: президент Сербии призвал разбирать баррикады в Косово

Президент Сербии Александр Вучич 28 декабря призвал сербов на севере Косово разбирать баррикады после того, как получил все необходимые гарантии от западных стран.

В частности, глава правительственного представительства Сербии в Косово Петарь Петкович заявил, что Белград получил от Евросоюза и США "надежные гарантии". Похоже, что в России ничего не вышло у нее планах дестабилизировать ситуацию в Косово

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Какие гарантии получила Сербия

Петарь Петкович пояснил, что речь идет об освобождении серба-полицейского Деяна Пантича из-под стражи, заверении в отсутствии списков косовских сербов, которых Приштина намерена арестовать, а также гарантии от миротворческих сил НАТО KFOR, что силы безопасности Косово не смогут заходить в северные муниципалитеты. без их предварительного согласия.

Он отметил, что Вучич провел "серьезную и тяжелую" встречу с представителями сербов с севера Косово.

Он призвал наших сербов убрать баррикады. Они сказали, что доверяют только ему, а не премьер-министру Косово Альбину Курти. Учитель сказал им вернуться на север Косово и представить эти гарантии людям,

– отметил Петкович.

Что этому предшествовало

26 декабря президент Сербии Александар Вучич заявил о приведении в боевую готовность всех сил обороны страны – 1,5 тысяч сербских спецназовцев и всех подразделений МВД.

Ситуация обострилась с прошлого месяца, когда этнические сербы на севере Косово уволились с работы в государственных учреждениях, включая полицию и судебную систему, из-за решений косовского правительства. заменить сербские автомобильные номера.

Сербы на севере Косово возводят баррикады и блокируют дороги в течение трех недель после ареста косовской полицией бывшего полицейского Деяна Пантича. Его освобождение было одним из главных требований протестующих.