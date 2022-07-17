Обвинение в фашизме и громкий скандал: президенту Сербии отказали в визите в Хорватию

Хорватия отказала президенту Сербии Александру Вучичу в частном визите в хорватские города Ясеновац и Пакрац, Там заявили, что он хотел приехать в страну без протокола и правил дипломатических отношений.

Журналисты сообщают, что Вучич связался с главой сербской партии Хорватии SDSS Милорадом Пуповацем, и сказал ему, что планирует частный визит в Ясеновац, где во время Второй мировой войны был нацистский концентрационный лагерь.

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Вучич якобы сообщил Пуповацу, что едет с частным визитом в Хорватию и может сообщить правительству страны, если сочтет нужным. Лидер SDSS якобы сообщил о поездке Вучича премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу, но официальный Загреб ее не согласовал.

Источники издания в Загребе сообщают, что целью визита Вучича было спровоцировать хорватскую сторону в канун годовщины военной операции "Буря", чтобы президент Сербии "мог сыграть роль жертвы" для своих избирателей.

Он не соблюдал ни одного протокола, хотел сделать все без процедур и правил дипломатических отношений. Он хотел со своими телевизионщиками пересечь хорватскую границу и делать здесь, что ему вздумается. Но премьер-министр Пленкович и правительство четко сказали "нет". Мы независимое государство, член ЕС и НАТО, и он не может делать, что хочет. Политика "Сербского мира" в Хорватии не сработает,

– сказал источник из Хорватского правительства.

В Сербии угрожают ответными мерами

Власти Сербии резко отреагировали на отказ Вучичу в визите. В частности, премьер-министр страны Ана Брнабич назвала событие "самым большим скандалом в современной истории" и сравнила его с запретом президенту Израиля посещать Аушвиц. Она также заявила, что ее это пугает. Сербские СМИ уже называют форму правления Хорватии усташским (фашистским – 24 канал) режимом.

Министр внутренних дел страны Александар Вулин заявил, что теперь все официальные лица Хорватии, все владельцы официальных или дипломатических паспортов должны будут отдельно сообщать и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и за ними будут пристально следить.

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