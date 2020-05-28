Учительница выложила обнаженное фото в вайбер-группе: придется заплатить штраф

Учительница сельской школы на Житорщине ошибочно обнародовала в вайбер-группе свое обнаженное фото. Поэтому суд оштрафовал ее.

Фото появилось в вайбер-группе села Макаровка. Об этом говорится в постановлении в Едином государственном реестре судебных решений.

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Дело открыли по статье о мелком хулиганстве. Женщина объяснила: фотография появилась в группе случайно. Мол, она хотела послать ее дочери, чтобы "получить консультации у врача о проведении медицинского вмешательства", но ошиблась беседами.

Свою вину учительница таки признала. Из-за искреннего раскаяния к женщине применили смягчающее обстоятельство, которое уменьшило ее ответственность. Ей придется заплатить штраф в размере 3 необлагаемых минимумов – 51 грн.

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