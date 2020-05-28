Вчителька виклала оголене фото у вайбер-групі: доведеться заплатити штраф

Вчителька сільської школи на Житорщині помилково оприлюднила у вайбер-групі своє оголоне фото. Через це суд оштрафував її.

Фото з'явилось у вайбер-групі села Макарівка. Про це йдеться у постанові в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Справу відкрили за статтею про дрібне хуліганство. Жінка пояснила: фотографія з'явилася у групі випадково. Мовляв, вона хотіла надіслати її доньці, аби "отримати консультації у лікаря щодо проведення медичного втручання", але помилилася бесідами.

Свою провину вчителька таки визнала. Через щире розкаяння до жінки застосували пом'якшувальну обставину, яка зменшила її відповідальність. Їй доведеться заплатити штраф у розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів – 51 гривню.

Раніше курйозний випадок трапився у Дніпрі – вчителька однієї зі шкіл у онлайн-групі класу привітала учнів-першачків із 1 травня листівками із зображенням Сталіна. Українські соцмережі вибухнули гнівними коментарями.