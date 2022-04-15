Учли опыт: как Киев готов защищать себя от атак с неба
15 апреля 2022 , 15:03Читати новину українською
Западные разведки предупредили, что для Киева остается угроза ударов с воздуха. Однако столичные власти уверяют, что к этому готовы. Учли предыдущий опыт.
Нам есть чем ответить врагу. Об этом заявил первый заместитель главы КМВА Сергей Корнийчук.
Важно По 40 – 50 тысяч человек ежедневно заезжают в Киев.
Киев до сих пор является целью россиян
Корнийчук добавил, что угроза в столице со стороны России не исчезла. Российские оккупанты не отказались от своего наступления, главной целью которого является Киев.
Однако столица продолжает работать. Выполняют мероприятия по подготовке обороны города.