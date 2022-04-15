Учли опыт: как Киев готов защищать себя от атак с неба

Западные разведки предупредили, что для Киева остается угроза ударов с воздуха. Однако столичные власти уверяют, что к этому готовы. Учли предыдущий опыт.

Нам есть чем ответить врагу. Об этом заявил первый заместитель главы КМВА Сергей Корнийчук.

Важно По 40 – 50 тысяч человек ежедневно заезжают в Киев.

Киев до сих пор является целью россиян

Корнийчук добавил, что угроза в столице со стороны России не исчезла. Российские оккупанты не отказались от своего наступления, главной целью которого является Киев.

Однако столица продолжает работать. Выполняют мероприятия по подготовке обороны города.

Сейчас горячая фаза, – в Минобороны отметили угрозу ракетных ударов по всей Украине: