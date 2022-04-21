Учредитель российского "Лукойла" после санкций покинул совет директоров компании

Беремит Алекперов, являющийся основателем и гендиректором российской нефтяной компании "Лукойл", оставил совет директоров. После наложенных на Россию санкций ресниц досрочно сложил полномочия руководителя.

Об этом заявили в пресс-службе компании "Лукойл. Отметили, что отныне он не имеет права голоса по этому бизнесу.

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"Алекперов владеет и голосует 3,12% акций "Лукойл". Алекперов также является бенефициаром 5,43% акций "Лукойл", по которым он не имеет права голоса. Следовательно, он не является контролирующим акционером "Лукойл", - написали в компании." .

Потери миллиардера

Алекперов был главой "Лукойла" с 1993 года, но с начала 2022 года он потерял примерно 13 миллиардов долларов. Кроме этого, он попал в санкционный список от Великобритании. Сейчас Forbes Russia сообщает, что его состояние составляет 10,5 миллиардов долларов.

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