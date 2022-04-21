Про це заявили у пресслужбі компанії "Лукойл. Зазначили, що відтепер він не має права голосу щодо цього бізнесу.

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"Алекперов володіє та голосує 3,12% акцій "Лукойл". Алекперов також є бенефіціаром 5,43% акцій "Лукойл", щодо яких він не має права голосу. Відтак він не є контролювальним акціонером "Лукойл", – написали у компанії..

Втрати мільярдера

Алекперов був очільником "Лукойлу" з 1993 року, але з початку 2022 року він втратив приблизно 13 мільярдів доларів. Крім цього, він потрапив до санкційного списку від Великої Британії. Наразі Forbes Russia повідомляє, що його статки становлять 10,5 мільярдів доларів.

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