"Удалось сдвинуть процесс": из российского плена вернулись бойцы "Азова"

В четверг, 5 февраля, после 45 месяцев российского плена домой вернулись четверо бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" и пятеро военнослужащих 15-й бригады "Кара-Даг".

Об этом проинформировал командир корпуса "Азов" Денис "Редис" Прокопенко.

Как азовцев удалось вызволить из вражеского плена?

По словам Прокопенко, сдвинуть процесс обмена военнопленных с "мертвой точки" удалось благодаря работе многих людей. В то же время, он заметил, что трудно представить пройденные пленными бойцами испытания в неволе.

Вы продемонстрировали силу и мощь азовского духа и не сломались под колоссальным давлением врага,

– высказался он.

Денис Прокопенко добавил, что более 700 азовцев уже около 4 лет находятся в российском плену.

Он также выразил благодарность всем бойцам сил обороны, чья тяжелая и чрезвычайно рискованная служба пополняет обменный фонд.

Поблагодарил Прокопенко и Президента Украины, представителей МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциации семей защитников Азовстали", а также всех, кто непосредственно вовлечен в процесс обмена военнопленными и постоянно держит вопросы наших пленных в фокусе внимания мирового сообщества.