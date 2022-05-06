Удалось спасти 50 женщин, детей и пожилых людей, – Верещук об эвакуации из "Азовстали"

Сегодня, 6 мая, Украина проводила эвакуацию гражданских из "Азовстали". Но, к сожалению, не удалось забрать мариупольцев, ожидавших эвакуации вблизи Порт Сити.

Все потому, что целый день колонна была вынуждена стоять возле "Азовстали". Эвакуация проходила очень медленно, ведь враг нарушал режим прекращения огня.

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Россияне мешали эвакуации

Вблизи завода "Азовсталь" проходили бои и другие провокации. Эвакуировать людей было сложно, поскольку Россия нарушала режим прекращения огня.

Однако, сегодня нам удалось вытащить из Азовстали 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра утром мы продолжим эвакуационную операцию,

– заявила Верещук.

Эвакуацию из Порт Сити перенесли на 7 мая

После эвакуации людей из "Азовстали" на обратном пути украинская сторона должна была забрать людей с точки сбора на Порт Сити. К сожалению, этого не успели сделать, потому что целый день колонна ожидала эвакуации людей с завода, где сейчас идут тяжелые бои.

Мариупольцев, желающих покинуть территорию города, просят перейти к Порт Сити 7 мая в 17:00.

Если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянный. Там люди из Порт Сити присоединятся к нашей колонне из Азовстали, которая на следующий день отправится в Запорожье. Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно получиться,

– добавила Верещук.

Эвакуация мариупольцев из "Азовстали": главное

Более месяца Украина и международные партнеры пытались договориться с Путиным касательно эвакуации людей с территории завода. И, наконец, благодаря международной огласке и политическому давлению ситуация сдвинулась с места. Путина "дал добро" ООН 26 апреля.

Первая эвакуация прошла 1 мая. Тогда с территории завода забрали более сотни гражданских людей – они прибыли в Запорожье. Несколько дней детали операции держали в секрете, чтобы планы не сорвались.

Вероятно, это имело смысл. Поскольку после того, как 1 мая официально сообщили об эвакуации с завода, несмотря на объявленный режим тишины, россияне снова начали обстреливать его здания. Несмотря на то, что там все еще находились гражданские. 2 мая в результате бомбардировки завода погибли 2 гражданских женщины. Тогда же бойцы полка "Азов" достали из-под завалов около сотни граждан, среди которых пожилые люди и дети. 3 мая россияне начали штурмовать "Азовсталь", а 4 мая уже прорвались на территорию завода.

Параллельно с этими событиями в Бердянске оккупанты заблокировали большую часть автобусов с эвакуированными мариупольцами. В заложниках ситуации оказались около 2 тысяч мирных жителей города. Из-за обстрелов их эвакуация в Запорожье постоянно срывалась.

Утром 3 мая Вадим Бойченко сообщил, что часть колонны смогла отправиться в Запорожье.

Утром 6 мая генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал, что в общей сложности из заблокированного города удалось вывезти около 500 мариупольцев.

При этом защитники города напоминают, что нужно срочно забрать и раненых военных, которых около 500. Они умирают в страшных муках, ведь у них нет должного лечения. Кроме того, нужно вывезти тела погибших героев, чтобы Украина могла проститься с ними.

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