Удалось спасти больше 60 тысяч наших граждан, – Зеленский о гуманитарных коридорах
Российские захватчики специально создали гуманитарную катастрофу. Президент Владимир Зеленский 10 марта отметил, что они намеренно блокируют города и мешают эвакуации.
Они блокируют Мариуполь, Волноваху и другие города, чтобы унизить украинцев, и они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов.
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Они позволяют нормально эвакуироваться только в сторону оккупированных территорий или в Россию. Но украинцы сильны духом и держатся. И, несмотря на циничные поступки оккупантов, гражданских людей удается эвакуировать по крайней мере из горячих точек.
Вчера каждый час поступала обновленная информация о людях, которых удалось вывезти на свободную территорию Украины. В общей сложности за вчерашние сутки (плюс еще тех, кто не успел до ночи и продолжил эвакуацию утром) удалось спасти больше 60 тысяч наших граждан,
– заявил Зеленский.
Утреннее обращение Владимира Зеленского 10 марта: смотрите видео
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