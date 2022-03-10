Удалось спасти больше 60 тысяч наших граждан, – Зеленский о гуманитарных коридорах

Российские захватчики специально создали гуманитарную катастрофу. Президент Владимир Зеленский 10 марта отметил, что они намеренно блокируют города и мешают эвакуации.

Они блокируют Мариуполь, Волноваху и другие города, чтобы унизить украинцев, и они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов.

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Они позволяют нормально эвакуироваться только в сторону оккупированных территорий или в Россию. Но украинцы сильны духом и держатся. И, несмотря на циничные поступки оккупантов, гражданских людей удается эвакуировать по крайней мере из горячих точек.

Вчера каждый час поступала обновленная информация о людях, которых удалось вывезти на свободную территорию Украины. В общей сложности за вчерашние сутки (плюс еще тех, кто не успел до ночи и продолжил эвакуацию утром) удалось спасти больше 60 тысяч наших граждан,

– заявил Зеленский.

Утреннее обращение Владимира Зеленского 10 марта: смотрите видео

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