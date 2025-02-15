РЛК предназначены для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БпЛА. Военный аналитик Ян Матвеев в разговоре с 24 Каналом предположил, как так произошло, что радиолокационный комплекс не смог защитить даже себя.

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"Просто иметь хороший радар мало"

"Валдай" работает не просто как радиолокационная станция, а еще и способна противодействовать дронам. По мнению военного аналитика, вероятнее всего, уничтожить сразу две РЛК удалось с помощью диверсии на месте, а не ударом беспилотника.

В Москве и Подмосковье подобное происходило не впервые. Даже сами российские военкоры и z-блогеры много раз жаловались, что диверсии продолжают происходить и их никак не удается остановить.

Мало иметь хороший радар, с ним еще надо уметь работать. А это прежде всего круглосуточное дежурство, то есть он должен быть включен и правильно настроен. Не зря, оператор РЛС – это одна из самых сложных должностей в армии, на которую сложно и долго учиться,

– сказал Матвеев.

Он вспомнил случай, что у одного из российских аэродромов стоял зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска", у которого есть свой радар, но российские военные не смогли его подключить. Такие случаи тоже бывают и в таком случае радар никак не поможет и не защитит.

Обратите внимание! Авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что россияне разработали комплекс "Валдай" в 2018 году. Сейчас на вооружении у противника их немного. К тому же враг до сих пор проводит различные испытания, чтобы РЛС были полезными. Поэтому уничтожение таких опытных образцов является сверхважным, ведь это потеря интеллектуальных возможностей и времени на их производство,

К слову, в ночь на 15 февраля дроны массированно атаковали регионы России. Взрывы прогремели в нескольких областях, в частности Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской. Российское министерство обороны сообщило о сбитии якобы 40 БПЛА.