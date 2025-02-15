РЛК призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БпЛА. Військовий аналітик Ян Матвеєв у розмові з 24 Каналом припустив, як так сталося, що радіолокаційний комплекс не зміг захистити навіть себе.

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"Просто мати хороший радар замало"

"Валдай" працює не просто як радіолокаційна станція, а ще й здатна протидіяти дронам. На думку військового аналітика, найімовірніше, знищити одразу дві РЛК вдалось за допомогою диверсії на місці, а не ударом безпілотника.

У Москві й Підмосков'ї подібне ставалося не вперше. Навіть самі російські воєнкори й z-блогери багато разів бідкалися, що диверсії продовжують відбуватися і їх ніяк не вдається зупинити.

Мало мати хороший радар, з ним ще треба вміти працювати. А це насамперед цілодобове чергування, тобто він має бути ввімкнений і правильно налаштований. Не даремно, оператор РЛС – це одна з найскладніших посад в армії, на яку складно й довго навчатися,

– мовив Матвеєв.

Він пригадав випадок, що біля одного з російських аеродромів стояв зенітний гарматно-ракетний комплекс "Тунгуска", у якого є свій радар, але російські військові не змогли його під'єднати. Такі випадки теж бувають й у такому разі радар ніяк не допоможе і не захистить.

Зверніть увагу! Авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, що росіяни розробили комплекс "Валдай" у 2018 році. Наразі на озброєні у противника їх небагато. До того ж ворог досі проводить різні випробування, щоб РЛС були корисними. Тож знищення таких дослідних зразків є надважливим, адже це втрата інтелектуальних можливостей та часу на їх виробництво,

До слова, в ніч на 15 лютого дрони масовано атакували регіони Росії. Вибухи пролунали в кількох областях, зокрема Волгоградській, Калузькій, Ростовській та Саратовській. Російське міністерство оборони повідомило про збиття нібито 40 БпЛА.