По предварительным данным, удары были нанесены ракетами с кассетным снаряжением. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, как работает это оружие.

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Какая главная опасность ракет с кассетными боеприпасами

Как рассказал Кузан, из одной баллистической ракеты автоматически разбрасываются примерно 50 боеприпасов на высоте около 10 метров. Они поражают цель шрапнелью, которая не способна пробить укрепленные сооружения, однако легко разрушает легкую технику, автомобили, окна, пластиковые конструкции и другие объекты.

Радиус поражения составляет от 1 до 1,5 километров, что является критическим для плотной городской застройки. Сейчас известно уже о более чем 119 пострадавших и 34 погибших в результате этой атаки.

Такой тип вооружения не предназначен для поражения военных целей, ведь они обычно размещены в защищенных, укрепленных сооружениях – например, с мешками с песком или бетонными укрытиями.

Зато кассетные боеприпасы эффективны против большого количества людей, животных, автомобилей, бытовых и офисных помещений – всех целей в открытом или слабо защищенном пространстве.

После первого прилета, когда на место начали прибывать спасатели и гражданские для оказания помощи пострадавшим, российские войска нанесли второй удар – уже по скоплению людей. Для этого, предположительно, использовали или баллистическую ракету типа "Искандер", или северокорейскую KN-23.

Эта жестокая тактика идентична ударам, которые недавно состоялись и по Кривому Рогу,

– подчеркнул Сергей Кузан.

Ракеты были запущены из приграничных регионов России – из Брянской и Белгородской областей. Из-за близости к границе подлетное время ракет – минимальное, всего несколько секунд, что затрудняет своевременное предупреждение и реагирование.

Это несомненно – очередной акт террора со стороны России против мирного населения Украины.