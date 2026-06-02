Об этом сообщили в Digi24.

Смотрите также Небензя упрекнул США, которые не выдали визу российскому дипломату для участия в Совбезе ООН

Что известно о заявлении Небензи?

Небензя сказал, что румынские чиновники якобы противоречили "сами себе", а Москва стремится провести объективное расследование инцидента и участвовать в нем.

Мы знаем, что Румыния срочно пригласила эту встречу и выдвинула необоснованные обвинения против России. Мы считаем, что они снова пытаются создать медийную волну против Москвы,

– заявил Небензя.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Представитель России в ООН цинично заявил, что Кремль готов к сотрудничеству с Европой для решения инцидента с БПЛА и отметил, что сожалеет из-за того, что Румыния не предоставила Москве конкретных данных.

Впоследствии Небензя вообще обвинил Европу в "воинственной риторике" против России и утверждал, что удар БПЛА используют для "подпитки нарратива".

Он в очередной раз рассказал о якобы "украинских нацистах", "российских жертвах" и "антироссийской пропагандистской машине", которая была создана для "безосновательных обвинений" против Москвы.

Что известно об ударе БПЛА по дому в Румынии?

В ночь на 29 мая российский беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии и упал на жилую многоэтажку в городе Галац. Из-за инцидента румынские военные подняли в небо истребители F-16, а жителей приграничных регионов предупредили об опасности.

Директор областной службы скорой помощи Галаца Даниэла Энчу заявила, что в результате падения БпЛА женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний парень пережил острую стрессовую реакцию.

На месте работали спасатели, полиция, медики и специальные подразделения. В то же время пиротехники Службы разведки Румынии (SRI) установили, что вся взрывчатка дрона сдетонировала, поэтому угрозы нового взрыва не было.