Румыния не сбила российский дрон: экс-сотрудник СБУ предположил, чего боятся европейцы

На территорию Румынии ночью 29 мая залетел дрон, который попал в многоэтажный жилой дом. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что не сомневается в том, что это был российский БПЛА.

В то же время в Минобороны Румынии отметили, что военным не хватило времени, чтобы сбить беспилотник. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил в разговоре с 24 Каналом, по какой причине румынские силы не обезвредили российский дрон.

Почему румынские военные не ожидали таких последствий атаки БпЛА?

Ступак отметил, что Министерство обороны Румынии, которая входит в состав НАТО, должно защищать граждан своей страны. Поэтому если в воздушном пространстве Румынии обнаружена вражеская цель, она подлежит уничтожению.

В Минобороны Румынии, вероятно, сработала следующая логика. Ранее российские дроны залетали на территории Польши и той же Румынии. Но румынские власти, скорее всего, рассчитывали на то, что этот дрон, как это было раньше, немного покружит и вернется на территорию Одесской области. Откуда он, вероятно, и залетел в Румынию,

– подчеркнул Иван Ступак.

В худшем варианте, на который они надеялись, этот дрон, по его мнению, мог упасть в безлюдной местности.

Но произошло то, на что последние четыре года никто не рассчитывал: дрон влетел в гражданский многоэтажный дом и вызвал повреждения. Это подняло волну возмущения в Румынии.

Стоит знать. В Румынии после атаки российского дрона на многоэтажку в городе Галац обострилась ситуация внутри страны. В Сенате фракция Социал-демократической партии требует "немедленной и окончательной" отставки исполняющего обязанности министра обороны Раду Мируце. Как отметили представители партии, попадание дрона продемонстрировало, что происходит, когда "безответственность выше безопасности граждан". Депутаты считают, что Польша и Эстония, воздушное пространство которых тоже нарушали, лучше подготовились к этой угрозе, чем Румыния. Во фракции подчеркнули, что "оборона страны и безопасность граждан" – не игра для любителей.

Тем не менее есть совместное командование НАТО. Вероятно, на Румынию и ранее на Польшу осуществляется давление относительно того, чтобы не сбивать российские воздушные цели в воздушном пространстве стран НАТО. Ведь это может вызвать эскалацию, спровоцировать агрессию или посеять определенную панику из-за взрывов, падения обломков и тому подобное. Это не то, как заметил экс-сотрудник СБУ, что нужно европейским правительствам.

Российский дрон попал в жилой дом в Румынии: что известно

Ночью 29 мая российский БпЛА залетел на румынскую территорию и попал в квартиру на 10-м этаже многоэтажки в городе Галац. Румынские военные поднимали в небо истребители F-16, но не сбили БпЛА.

Позже они объяснили свои действия тем, что имеют, в частности, юридические ограничения. Ведь не могут применять огонь так, чтобы не задеть воздушное пространство соседней страны. К тому же для поражения воздушной цели им было необходимо определенное время. Нужно было обнаружить цель, идентифицировать и поразить. Однако военные располагали лишь 4 минуты, и им не хватило этого времени.

Президент Румынии Никушор Дан объяснил, что ночью 29 мая группа из 43 российских дронов пересекла воздушное пространство Украины в 20 – 30 километрах к северу от Дуная, с востока на запад. Когда они проходили украинскую территорию, некоторые из них были сбиты, а один, возможно, был поражен украинской ПВО над городом Рени. Вследствие этого БпЛА изменил траекторию и полетел в сторону города Галац.

Также президент Дан отметил, что не сомневается в том, что беспилотник, залетевший в Румынию, имеет российское происхождение. Он пояснил, что этот дрон является полностью идентичным к средству, который ранее упал на территории Румынии, но не сдетонировал. В Министерстве иностранных дел Румынии также заверили, что имеют подтверждение происхождения дрона.

Кроме того, в издании Politico отмечают, что Румыния не будет применять из-за инцидента с российским дроном положения статьи 4 НАТО. Напомним, что в соответствии с ним члены Альянса должны собраться для срочных переговоров. Однако Бухарест обратится к НАТО по ускорению поставок средств ПВО.

Также страна закроет генеральное российское консульство в Констанции. А генеральный консул России был объявлен персоной нон грата.