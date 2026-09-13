В Волгограде после удара "Фламинго" обрушился цех завода

В Волгограде после удара FP-5 "Фламинго" обрушился фрагмент производственного цеха "Волгоградпромпроекта". По данным объективного контроля, полностью разрушена часть здания размером около 20 на 15 метров.

Об этом пишет Exilenova+.

Что известно об атаке?

На видео, которое распространяется в сети, видны последствия удара по объекту. Часть главного производственного цеха размером около 20 на 15 метров полностью разрушена и обрушилась.

В Волгограде не устоял цех завода / Фото Exilenova+

Предприятие получило повреждения в результате удара FP-5 "Фламинго". В то же время российские мониторинговые ресурсы заявляли, что целью атаки якобы был не сам Волгоград, а российская ПВО "сработала штатно".

Там также утверждали, что повреждения в городе от обломков якобы были незначительными. После атаки горел лес вблизи Волги.

Напомним, в ночь на 11 сентября Силы обороны Украины нанесли удар крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" по предприятию "Волгоградпромпроект" в российском Волгограде. В результате атаки на территории зафиксировали попадание, после чего там вспыхнул пожар.

"Волгоградпромпроект" находится под санкциями США из-за деятельности, связанной с российским военно-промышленным комплексом. Предприятие производит ферроценосодержащие катализаторы горения и разрабатывает технологии производства химических веществ.