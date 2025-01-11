Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, подчеркнув, что украинские инженеры не стоят на месте и разрабатывают новые средства для поражения противника.

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Эффективно противодействовать морским дронам Россия не может

ГУР МО Украины в конце 2024 года в Черном море возле Крыма осуществило операцию, применив оснащенные ракетами морские дроны Magura V5. Благодаря чему удалось уничтожить 2 российских вертолета Ми-8, а еще 1 – существенно повредить. Братчук рассказал, как это повлияло на поведение противника.

Естественно, что определенная активность врага после таких событий сразу падает. Это такой алгоритм действий, когда ему надо разобраться в ситуации, что произошло и как это могло произойти,

– озвучил Братчук.

Враг, по его словам, будет пытаться реагировать на новые вызовы, которые теперь перед ним возникли в связи с применением таких украинских платформ как Magura, которые могут вести боевые действия с воздушными целями.

Представитель УДА "Юг" отметил, что Украина поставила перед врагом как минимум несколько новых задач. Теперь противник понял, что могут вестись воздушные бои с вертолетами, в результате чего их авиация может быть уничтожена. На это России надо как-то противодействовать.

Вот что противник будет делать с такими безэкипажными катерами? Вроде бы ничего сложного нет, нужна радиолокация, но Magura проходят заграждения и сбивают российские вертолеты,

– отметил Братчук.

Морские дроны Украины используются как платформа, с которой можно запускать FPV-дроны, заходить через море вглубь территории. Братчук напомнил, что на днях в районе Скадовска было уничтожено 2 вражеских ЗРК "Панцирь" как раз с использованием украинских безэкипажных катеров. Каждый раз украинские специалисты представляют врагу новые сюрпризы.

Напомним, представитель ГУР Евгений Ерин сообщил, что Россия не способна сегодня эффективно противодействовать украинским морским дронам. Он отметил, что Украина первая в мире смогла нанести удар с надводного дрона по воздушной цели. Результат такой успешной операции, по его словам, заключается в том, что удалось оттеснить российский Черноморский флот на дальние рубежи и ослабить его активность.