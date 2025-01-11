Про це в розмові з 24 Каналом зазначив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, підкресливши, що українські інженери не гальмують та розробляють нові засоби для ураження противника.

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Ефективно протидіяти морським дронам Росія не може

ГУР МО України наприкінці 2024 року у Чорному морі біля Криму здійснило операцію, застосувавши оснащені ракетами морські дрони Magura V5. Завдяки чому вдалося знищити 2 російські гелікоптери Мі-8, а ще 1 – суттєво пошкодити. Братчук розповів, як це вплинуло на поведінку противника.

Звичайно, що певна активність ворога після таких подій одразу падає. Це такий алгоритм дій, коли йому треба розібратися в ситуації, що відбулось і як це могло статися,

– озвучив Братчук.

Ворог, з його слів, намагатиметься реагувати на нові виклики, які тепер перед ним виникли у зв'язку зі застосуванням таких українських платформ як Magura, які можуть вести бойові дії з повітряними цілями.

Речник УДА "Південь" наголосив, що Україна поставила перед ворогом як мінімум декілька нових завдань. Тепер противник зрозумів, що можуть вестися повітряні бої з гелікоптерами, внаслідок чого їхня авіація може бути знищена. На це Росії треба якось протидіяти.

От що противник робитиме з такими безекіпажними катерами? Начебто нічого складного немає, потрібна радіолокація, але Magura проходять загородження і збивають російські гелікоптери,

– зазначив Братчук.

Морські дрони України використовуються як платформа, з якої можна запускати FPV-дрони, заходити через море вглиб території. Братчук нагадав, що днями в районі Скадовська було знищено 2 ворожих ЗРК "Панцир" як раз з використанням українських безекіпажних катерів. Щоразу українські фахівці представляють ворогу нові сюрпризи.

Нагадаємо, представник ГУР Євген Єрін повідомив, що Росія не здатна сьогодні ефективно протидіяти українським морським дронам. Він зауважив, що Україна перша у світі змогла завдати удар з надводного дрона по повітряній цілі. Результат такої успішної операції, з його слів, полягає у тому, що вдалося відтіснити російський Чорноморський флот на дальні рубежі та послабити його активність.