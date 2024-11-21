Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, сообщает 24 Канал.

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В МИД сделали заявление об ударе новой ракетой по Украине

Сам удар доказывает: Россия не стремится к миру. Наоборот, она прилагает все усилия для расширения войны,

– отметил Георгий Тихий.

Согласно его словам, сейчас ожидаются выводы экспертов, чтобы определить точный тип новой ракеты, которую Россия выпустила по Украине и которая имела все летно-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты.

Добавим, что во время брифинга представитель МИД также указал, что яесли подтвердится использование Россией МБР по Украине, можем констатировать, что она деградировала до состояния КНДР. Тихий добавил, что Северная Корея время от времени запускает такие ракеты, пугая своих соседей и мир.

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Также представитель министерства добавил, что в связи с использованием Россией нового типа вооружения МИД принимает ряд политико-дипломатических шагов.

Мы уже обратились к нашим партнерам с информированием того, что произошло. И мы также уже задействуем механизмы ООН, НАТО и планируем привлечь механизмы ОБСЕ для реагирования на это событие, – рассказал Георгий Тихий.

По его словам, ожидаются и формальные обращения и созыв отдельных форматов, чтобы привлечь внимание к тому, что произошло. Он подчеркнул, что партнеры пока сами изучают то, что произошло, поэтому и такая пауза с реакцией.