Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє 24 Канал.

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В МЗС зробили заяву про удар новою ракетою по Україні

Сам удар доводить: Росія не прагне миру. Навпаки, вона докладає всіх зусиль для розширення війни,

– зазначив Георгій Тихий.

Відповідно до його слів, зараз очікуються висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні та яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети.

Додамо, що під час брифінгу речник МЗС також вказав, що якщо підтвердиться використання Росією МБР по Україні, можемо констатувати, що вона деградувала до стану КНДР. Тихий додав, що Північна Корея час від часу запускає такі ракети, лякаючи своїх сусідів та світ.

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Також представник міністерства додав, що у зв'язку з використанням Росією нового типу озброєння МЗС вживає низку політико-дипломатичних кроків.

Ми вже звернулися до наших партнерів з інформуванням того, що відбулося. І ми також уже задіюємо механізми ООН, НАТО та плануємо залучити механізми ОБСЄ для реагування на цю подію, – розповів Георгій Тихий.

За його словами, очікуються і формальні звернення і скликання окремих форматів, щоб привернути увагу до того, що відбулося. Він підкреслив, що партнери наразі самі вивчають те, що сталось, тому й така пауза з реакцією.