Россияне публикуют видео якобы удара морским дроном по мосту в Заливе: что говорят в ОВА
Россияне распространяют видео якобы удара по мосту в Заливе: заявляют, что атаковали морским дроном. Однако информации об атаке не было, ни один официальный источник не подтверждает правдивость видео.
Руководитель областной военной администрации Одессы Сергей Братчук в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что подтверждений достоверности этого видео пока нет.
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Официальные источники не подтвердили подлинность этого видео. Мы уже проходили "вбрасывание" таких видео и распространение подобной информации,
– отметил Сергей Братчук.
По его словам, то же касается ночной тревоги и якобы атака "Ониксами", - официальные источники этого не подтверждают.
"Поэтому еще раз: военные сообщат, если это что-то было такое, пока такой информации нет", - подчеркнул Сергей Братчук.
Какое видео распространяют россияне
На видео россияне анализируют атаку по мосту в Заливе. Уверяют, что запустили морской дрон-камикадзе.
Кратко об атаке Одесщины
- 10 февраля, около 20:00, началась третья за день волна российского террора. Оккупанты запустили немало иранских дронов-камикадзе по Одесской области и другим городам.
- В ОК "Юг" впоследствии отчитались, что ВСУ ликвидировали 2 дрона-камикадзе над морем вблизи Одесщины.