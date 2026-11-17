Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, после попадания на территории объекта раздались взрывы и вспыхнул пожар.

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Потери топлива для российской армии

Завод в Салавате относится к ключевым нефтеперерабатывающим и нефтехимическим предприятиям противника, способным перерабатывать около 10 миллионов тонн нефти и газового конденсата в год. Предприятие производит линейку автомобильного бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, а также смазочных материалов.

Так что пожар в Салавате – это меньше горючего для танков, грузовиков и воюющих против Украины самолетов и меньше денег, за которые Россия продолжает эту войну– заявили в командовании.

Кроме горючего, промышленный гигант специализируется на выпуске полиэтилена, полистирола, аммиака, карбамида, пластификаторов и бутиловых спиртов. Эта химическая продукция активно используется российским военно-промышленным комплексом для производства специальных материалов и компонентов вооружения.

Военные подчеркнули, что реализуют гарантированное статьей 51 Устава ООН право на самооборону и продолжают меры по принуждению России к прекращению вооруженной агрессии.

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К слову, местные жители сообщали о нескольких очагах возгорания по прилету. На фоне появления густого дыма в городе возник топливный ажиотаж и зафиксированы очереди на местных АЗС.

Напомним, во время массированных атак на предприятия нефтяной отрасли России были повреждены установки ЭЛОУ-АВТ-1 и АВТ-6 на Волгоградском НПЗ.