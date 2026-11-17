Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, після влучання на території об'єкта пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

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Втрата пального для російської армії

Завод у Салаваті належить до ключових нафтопереробних і нафтохімічних підприємств противника, здатних переробляти близько 10 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє лінійку автомобільного бензину, дизельного й авіаційного пального, а також мастильних матеріалів.

Тож пожежа в Салаваті – це менше пального для танків, вантажівок і літаків, що воюють проти України, і менше грошей, за які Росія продовжує цю війну– заявили в командуванні.

Крім пального, промисловий гігант спеціалізується на випуску поліетилену, полістиролу, аміаку, карбаміду, пластифікаторів і бутилових спиртів. Ця хімічна продукція активно використовується російським військово-промисловим комплексом для виробництва спеціальних матеріалів та компонентів озброєння.

Військові наголосили, що реалізують гарантоване статтею 51 Статуту ООН право на самооборону та продовжують заходи для примушення Росії до припинення збройної агресії.

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До слова, місцеві жителі повідомляли про кілька осередків займання після прильоту. На тлі появи густого диму в місті виник паливний ажіотаж і зафіксували черги на місцевих АЗС.

Нагадаємо, під час масованих атак на підприємства нафтової галузі Росії було пошкоджено установки ЕЛОУ-АВТ-1 та АВТ-6 на Волгоградському НПЗ.