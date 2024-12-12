Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Путин может нанести удар по любому объекту, ведь для него важен не результат, а сам факт атаки "Орешником". К слову, Кремль использует запуск этой ракеты для давления на Запад.

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Нужна информационная составляющая

Свитан отметил, что главе Кремля прежде всего нужен эффект, который произведет применение "Орешника".

Удар этой ракетой по Днепру 21 ноября ни к чему не привел. Путину было важно показать, что он имеет "Орешник". Ему нужна информационная составляющая – без последствий по выполнению задачи,

– сказал военный эксперт.

Поэтому, по словам Свитана, глава Кремля готов нанести удар "Орешником" по любому объекту – главное, чтобы рядом было достаточное количество средств фиксаций, этот процесс был запечатлен и потом видео атаки распространялось повсюду.

Сколько "Орешников" может изготавливать Россия

В то же время в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия не может производить 25 "Орешников" ежемесячно, как ранее сообщалось. Производство этих ракет предусматривает очень сложный технологический процесс. Также он замедлен из-за международных санкций, наложенных на Россию.

Обратите внимание! Владимир Зеленский в контексте возможного нового удара "Орешником", а также относительно любых ракетных опасностей, отметил, что "алгоритм действий неизменен". По словам президента, если есть угроза и раздается сигнал воздушной тревоги, то "на это надо реагировать".

Можно предположить, что Путин, имея даже несколько "Орешников", каждый раз применяя эту ракету, вероятно, пытается повысить ставки на гипотетических мирных переговорах.

Но удары ракетами никоим образом не повысят ставки России. Она имеет более 500 межконтинентальных баллистических ракет. Россияне могут изготовить в год максимум 10 "Орешников",

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Также Путин может применить не только эту новую ракету. Он имеет еще около 10 номенклатур ракет, которые может запустить из любой точки – не только с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Главе Кремля, по мнению военного эксперта, нужно получить мощный видеоряд нанесения удара ракетой. Ему нужна "картинка", он живет информационным потоком, который пытается сам создавать, – преимущественно для внутрироссийской аудитории.

Поэтому Путин делает это все для того, чтобы произвести эффект на россиян, а не для того, чтобы повысить ставки в переговорах. А давить на украинское общество он может с единственной целью – заставить Украину капитулировать на его условиях,

– подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, что в Пентагоне отреагировали на вероятный новый удар по Украине баллистической ракетой "Орешник". Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что Россия, действительно, намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник". Также, по ее мнению, нельзя исключать, что это произойдет "в ближайшие дни". Однако точной даты у Сингх нет.