Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Путін може завдати удару по будь-якому об'єкту, адже для нього важливий не результат, а сам факт атаки "Орешником". До слова, Кремль використовує запуск цієї ракети для тиску на Захід.

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Потрібна інформаційна складова

Світан зазначив, що очільнику Кремля насамперед потрібен ефект, який справить застосування "Орешника".

Удар цією ракетою по Дніпру 21 листопада не до чого не призвів. Путіну було важливо показати, що він має "Орешник". Йому потрібна інформаційна складова – без наслідків щодо виконання завдання,

– сказав військовий експерт.

Тому, за словами Світана, очільник Кремля готовий завдати удару "Орешником" по будь-якому об'єкті – головне, щоб поруч була достатня кількість засобів фіксацій, цей процес був закарбований і потім відео атаки розповсюджувалось всюди.

Скільки "Орешників" може виготовляти Росія

Водночас у Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія не може виготовляти 25 "Орешників" щомісяця, як раніше повідомлялось. Виробництво цих ракет передбачає дуже складний технологічний процес. Також він сповільнений через міжнародні санкції, накладені на Росію.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський в контексті можливого нового удару "Орешником", а також щодо будь-яких ракетних небезпек зазначив, що "алгоритм дій незмінний". За словами президента, якщо є загроза і лунає сигнал повітряної тривоги, то "на це треба реагувати".

Можна припустити що Путін, маючи навіть кілька "Орешників", кожного разу застосовуючи цю ракету, імовірно, намагається підвищити ставки на гіпотетичних мирних переговорах.

Проте удари ракетами жодним чином не підвищать ставки Росії. Вона має понад 500 міжконтинентальних балістичних ракет. Росіяни можуть виготовити на рік максимум 10 "Орешників",

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Також Путін може застосувати не тільки цю нову ракету. Він має ще близько 10 номенклатур ракет, які він може запустити з будь-якої точки – не тільки з полігону Капустин Яр в Астраханській області.

Главі Кремля потрібно отримати потужний відеоряд завдання удару ракетою. Йому потрібна "картинка", він живе інформаційним потоком, який намагається сам створювати, – переважно для внутрішньоросійської аудиторії.

Тому Путін робить це все задля того, щоб справити ефект на росіян, а не для того, щоб підвищити ставки в переговорах. А тиснути на українське суспільство він може з єдиною метою – змусити Україну капітулювати на його умовах,

– підкреслив Роман Світан.

Нагадаємо, що у Пентагоні відреагували на імовірний новий удар по Україні балістичною ракетою "Орешник". Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх зауважила, що Росія, дійсно, має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орешник". Також, на її думку, не можна виключати, що це відбудеться "найближчими днями". Проте точної дати у Сінгх немає.