Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Що відомо про "Орешник"

Згідно з даними Military Watch Magazine, Росія нібито здатна виробляти до 300 таких ракет на рік. Видання зазначало, що ці ракети можуть нести ядерні або звичайні боєголовки, а також вражати до шести цілей одночасно, що робить їх "ефективним засобом протидії силам Заходу".

Крім того, повідомлялось, що інтенсивне виробництво "Орешників" може скоротити випуск інших видів озброєнь, таких як міжконтинентальні ракети РС-24 "Ярс".

Спростування ЦПД

Андрій Коваленко заявив, що інформація про можливість масового виробництва "Орешників" є дезінформацією.

Видання, яке поширило цю інформацію, є інструментом для легітимізації вигідної для Росії пропаганди у західному медіапросторі,

– підкреслив Коваленко.

Він зазначив, що через міжнародні санкції цикл виробництва високотехнологічних ракет у Росії значно сповільнився. Наприклад, виготовлення таких ракет, як "Кинджал", йде у дуже малих кількостях, і "Орешник" має ще складніший технологічний процес. Тому твердження про його масове виробництво є свідомою маніпуляцією.

Мета дезінформації

За словами голови ЦПД, такі вкиди спрямовані на те, щоб посіяти страх у суспільствах західних країн і вплинути на їхню політику підтримки України.

Довідково. 21 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Повітряні сили України повідомили, що ворог вперше застосував міжконтинентальну балістичну ракету. Згодом Путін заявив, що це був випробувальний пуск системи "Орешник".